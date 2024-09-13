У Харкові після застілля у знайомих чоловік викрав телевізор: злодія затримано

Харківські поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки.

Зловмисник викрав у знайомого телевізор, чим спричинив матеріальну шкоду майже на 4 тисячі гривень, повідомляє поліція Харківської області.

У серпні до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканця Основ`янського району. Він повідомив, що виявив вдома відсутність телевізора.

Поліцейські встановили, що до потерпілого в гості заходив його знайомий. Під час спільного вживання алкогольних напоїв заявник заснув.

55-річний раніше судимий зловмисник скористався можливістю, взяв телевізор, який стояв поряд з ліжком, та пішов з будинку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости