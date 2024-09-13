На Харківщині ліквідували масштабну пожежу

У Прудянці локалізовано та ліквідовано масштабну пожежу, що почалася 12 вересня унаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У межах селища вогонь охопив близько 2-х гектарів території, згоріли більше ніж 10 приватних будинків, декілька автомобілів, десятки господарчих споруд, зокрема тепличні господарства.

«Станом на зараз пожежу вдалося загасити, однак, загроза повторних локальних загорянь залишається високою. Дуже сподіваємось, що погода буде прихильною і над Дергачівщиною нарешті пройде довгоочікуваний дощ», – наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости