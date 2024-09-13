В Україну з полону повернулось ще 49 людей

Ще 49 людей повернулись в Україну з полону.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених.

Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук, розповів Омбудсман.

Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

«На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому. А також – інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів. Захист прав військовополонених – один із напрямків нашої роботи», – зазначив Лубінець.

Агентство Телевидения Новости