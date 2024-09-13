Розвідував пункти базування Сил оборони: у Харкові судитимуть шпигуна

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного громадянина рф за фактами шпигунства, поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, а також за фактом придбання, носіння та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений — громадянин рф, який уже багато років мешкає в Харкові та працює у відділені одного з найвідоміших українських банків. За даними слідства, чоловік, крім офіційної роботи в банківській установі, додатково шпигував на користь рф.

Бувши завербованим російськими спецслужбами, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці, щоб зібрати таємні відомості. Ці дані були необхідні ворогу для завдання ударів по місцях зберігання документації з метою її знищення та, як наслідок, протидії відновленню критично важливої інфраструктури, яка вже постраждала від обстрілів з боку держави-агресорки.

Крім того, чоловік збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки українських захисників на території Харкова. Пересуваючись по місту, обвинувачений фіксував, в тому числі за допомогою відеореєстратора, місця розташування ЗСУ.

Зібрані розвідувальні відомості він передавав через «Telegram» своєму куратору. Отримані від шпигуна дані необхідні ворогу для планування масованих атак.

Завдяки злагодженим і скоординованим діям правоохоронців у липні 2024 року шпигуна було викрито і затримано.

Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено мобільні телефони, флешносії, комп’ютерну техніку, відеореєстратор тощо, а також паспорт громадянина рф та саморобний вибуховий пристрій.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинуваченого судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости