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На Харківщині викрито зрадника та дезертира: справа направлена до суду

На Харківщині викрито зрадника та дезертира: справа направлена до суду

До суду направлено обвинувачення стосовно військовослужбовця з Вовчанська Харківської області, який на початку повномасштабного вторгнення росіян втік з розташування своєї частини та вийшов на зв’язок з окупантами.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Росіянам зрадник розказав про місцевих мешканців, які були учасниками АТО та про своїх колег прикордонників, в яких залишилася табельна зброя.

Зрадник також чергував на ворожих блок-постах. Він обвинувачується у дезертирстві та державній зраді (ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 КК України).

За скоєне загрожує довічне позбавлення волі.Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Агентство Телевидения Новости

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