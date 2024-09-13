На Харківському напрямку окупанти один раз намагались штурмувати ЗСУ, на Куп’янському – п’ять разів

Оперативна інформація станом на 16:00 13.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Гатища.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки неподалік Петропавлівки та Стельмахівки, ще три боєзіткнення тривають поблизу Синьківки, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Копанок, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири – тривають. Противник застосовував штурмову авіацію по районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Ворог проводив наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито три атаки окупантів.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурми позицій ЗСУ поблизу Часового Яру та Андріївки. Один бій завершено, ще два – тривають. Авіаційних ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами зазнали Бондарне та Часів Яр.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, відбулося дві ворожі атаки в районі Дачного. Агресор завдає авіаційних ударів по Торецьку, Костянтинівці, Щербинівці та Петрівці, вже застосувавши дев’ять авіабомб.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Гродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости