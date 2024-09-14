П’ятеро цивільних людей дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Харківщині

Військові зс рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 30 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

13 вересня військові рф завдали ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по селищу Борова Пошкоджено житловий будинок, автомобіль. Поранено цивільного чоловіка.

У селі Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено три житлові будинки. Вибухові травми дістав цивільний чоловік.

Місто Куп’янськ військові рф обстріляли з артилерії, ракетою Іскандер М-1, FPV-дронами. Пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення. Дістали поранення цивільні жінка та чоловік.

По селищу Золочів росіяни завдали авіаудари двома КАБ УМПБ Д-30. Пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі.

Вранці 14 вересня ворог завдав удар КАБом по місту Харків. Пошкоджено багатоповерхівки. Постраждала цивільна жінка, шпиталізована до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 13 вересня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 21 людину, серед яких 15 жінок, 6 чоловіків.

Агентство Телевидения Новости