У Харкові автівка збила пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці

12 вересня близько 22:15 на проспекті Байрона водій Renault Megane скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Харківській області.

Бригадою медиків 56-річного постраждалого з численними переломами та травмами доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За добу правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 6 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 6 – за керування автомобілями без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.

Агентство Телевидения Новости