Прокурори та слідчі поліції фіксують воєнні злочини рф на Липецькому напрямку

Правоохоронці продовжують вживати всіх можливих заходів для документування наслідків збройної агресії рф на території Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області оглянули місця ворожих ударів у прифронтових населених пунктах Липці та Веселе Липецької територіальної громади Харківського району.

Вказані села розташовані у безпосередній близькості від кордону з російською федерацією, пройшли через окупацію і після звільнення й до сьогодні постійно перебувають під масованими атаки.

«Цивільна інфраструктура населених пунктів повністю зруйнована. Ворог щоденно обстрілює ці села, фактично знищуючи їх. Спільно зі слідчими поліції намагаємось не втратити жоден доказ для встановлення справедливості й покарання винних у скоєні воєнних злочинів. Також першочерговим залишається питання евакуації. Зараз у селі Веселе залишається 16 людей, у Липцях — 5. Місцева влада, евакуаційні групи поліції, волонтери роблять все можливе задля збереження життя людей», — наголосив заступник керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Дмитро Курило.

Агентство Телевидения Новости