Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Близько 14:15 вересня військові рф завдали ударів КАБами по місту Харків. Внаслідок пожежі, що виникла після обстрілу, пошкоджена будівля вишу та поліклініки.

З РСЗВ військові рф завдали удару по селу Шийківка. Сталося займання лісу за межами села.

У селі Піски-Радьківські ворожим обстрілом з РСЗВ «Торнадо–С» пошкоджено вісім приватних будинків. Загинула цивільна, дістали поранення ще одна жінка та чоловік.

У селі Курилівка внаслідок удару FPV-дроном сталося займання житлового будинку.

По селу Ківшарівка військові рф завдали удару ФАБ-250. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, будівлі кафе та лікарні.

По селу Новоосинове збройні сили рф завдали удару КАБ. Пошкоджено дві господарчі споруди, вісім житлових будинків, автомобіль, дитячий садок.

По місту Куп’янськ росіяни завдали удару КАБ, FPV-дроном. Внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди, пошкоджено приватний будинок, автомобіль.

У селі Глушківка. 14 вересня внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 з модулем УМПК сталося загорання трави. Пошкоджено приватний будинок.

У селі Кучерівка пошкоджено житловий будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 14 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 20 людей.

Агентство Телевидения Новости