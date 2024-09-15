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У п’яти районах Харкова триває гасіння пожеж

У п’яти районах Харкова триває гасіння пожеж

Наразі у Харкові та області триває ліквідація понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, хвойна підстилка, сміття та сухе опале листя.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежі сталися на території всіх районів області та у Салтівському, Новобаварському, Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова. До їх ліквідації залучені підрозділи ДСНС, місцевих та добровільних пожежних команд, лісгоспів.

Пориви вітру сприяють розповсюдженню полум’я на більші площі. А на деокупованій території області гасіння ускладнюється великою замінованістю ворожими вибухонебезпечними предметами.

Агентство Телевидения Новости

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