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Окупанти влучили по багатоповерхівці у Харкові, є поранені
Вдень 15 вересня окупанти завдали ударів по Харкову. Попередньо, були застосовані керовані авіабомби.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворожий снаряд влучив по багатоповерхівці в одному з районів.
!Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом», – йдеться в повідомленні.
За даними начальника Харківської ОВА, влучання зафіксоване у Немишлянському районі. Відомо про трьох поранених.