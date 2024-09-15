Окупанти влучили по багатоповерхівці у Харкові, є поранені

Вдень 15 вересня окупанти завдали ударів по Харкову. Попередньо, були застосовані керовані авіабомби.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворожий снаряд влучив по багатоповерхівці в одному з районів.

!Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом», – йдеться в повідомленні.

За даними начальника Харківської ОВА, влучання зафіксоване у Немишлянському районі. Відомо про трьох поранених.

Агентство Телевидения Новости