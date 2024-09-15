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У Харкові під завалами у багатоповерхівці можуть перебувати люди, – Синєгубов
Триває рятувально-пошукова операція на місці влучання авіабомби по 12-поверхівці у Харкові. Зруйновано один під’їзд будинку, горять квартири. Окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть перебувати люди. Проводиться евакуація жителів», – йдеться в
Пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автівок.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих збільшилася до 35, серед них троє дітей.