Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:28
Просмотров: 93

Авіабомбу ФАБ-250 на Харків окупанти запустили з Бєлгородської області

Авіабомбу ФАБ-250 на Харків окупанти запустили з Бєлгородської області

15 вересня окупанти завдали удару по Харкову з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області рф.

Такі попередні дані озвучили в Харківській обласній прокуратурі.  

Зафіксовано пряме влучання авіаційного боєприпасу між 9 та 10 поверхами у дванадцятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі.

Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримала 41 людина, серед них чотири дитини. Наймолодший постраждалий – однорічний хлопчик.

Наразі є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 