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У зруйнованому будинку в Харкові знайшли загиблу людину

У зруйнованому будинку в Харкові знайшли загиблу людину

У Харкові на місці авіаудару в 12-поверховому будинку знайдено тіло. Кількість постраждалих зросла до 42.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Рятувальники деблокували на 9 поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці припускають, що це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок.

Агентство Телевидения Новости

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