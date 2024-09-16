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Харківським патрульним п’яний водій пропонував дві тисячі доларів

Харківським патрульним п’яний водій пропонував дві тисячі доларів

Напередодні близько 22:00 у Харкові на вулиці Вернадського патрульні зупинили авто Mazda за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу «Драгер»: результат склав 2,45 проміле. З результатом огляду водій був згоден.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 2 000 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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