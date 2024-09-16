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Під Харковом вирує лісова пожежа на площі 25 гектарів

Під Харковом вирує лісова пожежа на площі 25 гектарів

На території Безлюдівської громади під Харковом триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла опівдні 15 вересня у лісовому масиві поблизу села Васищево Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Станом на ранок 16 вересня триває ліквідація пожежі. Вогнем охоплена площа понад 25 га.

До пожежогасіння залучені 16 одиниць основної техніки та 82 рятувальники, також 14 одиниць техніки та 27 працівників лісового господарства.

Агентство Телевидения Новости

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