У Харкові комунальники прибирають наслідки негоди

Комунальні служби відучора усувають наслідки негоди в Холодногірському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» прибирають повалені дерева, гілки та опале листя.

В Основ’янському районі комунальники вивозять гілки, пошкоджені буревієм.

Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» завершують роботи на пр. Аерокосмічному та вул. Павла Тичини. Також комунальники прибирають на прибудинкових територіях листя, косять траву тощо.

Агентство Телевидения Новости