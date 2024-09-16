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У Харкові комунальники прибирають наслідки негоди
Комунальні служби відучора усувають наслідки негоди в Холодногірському районі.
Про це повідомляє міськрада.
Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» прибирають повалені дерева, гілки та опале листя.
В Основ’янському районі комунальники вивозять гілки, пошкоджені буревієм.
Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» завершують роботи на пр. Аерокосмічному та вул. Павла Тичини. Також комунальники прибирають на прибудинкових територіях листя, косять траву тощо.