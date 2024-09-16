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У Харкові завершені пошуково-рятувальні роботи у пошкодженій авіабомбою багатоповерхівці

У Харкові завершені пошуково-рятувальні роботи у пошкодженій авіабомбою багатоповерхівці

Пошуково-рятувальні роботи у житловій багатоповерхівці, в яку напередодні поцілив російський агресор, завершилися вночі.

Про це сьогодні, 16 вересня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, було зафіксовано пряме влучання в будинок ворожого КАБ-250. Внаслідок цього 43 особи були поранені, дві людини перебувають у важкому стані. Серед поранених – двоє дітей. З-під завалів рятувальники дістали тіло однієї загиблої.

«Зараз на місці працюємо з експертами, бо руйнації дуже серйозні. Потрібно буде розбирати конструктиви двох під’їздів. З власниками осель будемо оформлювати всі необхідні документи, щоб вони змогли за програмою «Є-відновлення» отримати сертифікати на житло», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

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