У Харкові поліція склала протокол на чоловіка, який нападав та лаявся на батька
Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності чоловіка, який вчинив домашнє насильство щодо батька.
Про це повідомляє поліція Харківської області. 15 вересня до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Клочківська у квартирі відбувається сімейна сварка.
За адресою поліцейські виявили 53 та 73-річних чоловіків. Останній пояснив, що син в стані алкогольного спʼяніння поводив себе агресивно та нецензурно лаявся.
Поліцейські склали щодо 53-річного чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Співробітники сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 провели профілактичну бесіду з членами родини та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.