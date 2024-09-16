Окупанти атакували біля Синьківки та Лозової на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 16.09.2024 щодо російського вторгнення.

Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Синьківки та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще чотири – тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 18 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 12 атак, ще шість – триває. Також ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Кучерівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня окупанти один раз безуспішно атакували у районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Часового Яру, ще дві атаки тривають в районі Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував 12 разів неподалік Дружби, Торецька та Залізного. Дев’ять боїв завершилися без успіху для окупантів, ще три – продовжуються. Потерпає від авіаційних ударів ворога Щербинівка, на яку за сьогодні вже скинуто дев’ять КАБів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

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Агентство Телевидения Новости