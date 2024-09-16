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16.09.2024 22:07
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Окупанти скинули три КАБи на агропідприємство на Харківщині

Окупанти скинули три КАБи на агропідприємство на Харківщині

16 вересня близько 16:45 збройні сили рф завдали авіаударів по Богодухову. Пошкоджено приміщення, техніку сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередніми даними, ворог завдав ударів по місту трьома КАБ-250.

Також сьогодні орієнтовно о 17:00 війська рф обстріляли с. Подоли Купʼянського району: поранення отримав 63-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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