СБУ повідомила про підозру пропагандистці, яка чекала на окупацію Харкова

Кіберфахівці СБУ викрили 36-річну жительку міста Люботин Харківської області, яка публічно підтримувала збройну агресію рф та закликали до захоплення Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для поширення ворожої пропаганди фігурантка використовувала російські Телеграм-канали. Переважну більшість аудиторії її інтернет-ресурсу становили мешканці росії.

У своїх дописах та коментарях вона описувала представників української влади як ворогів для власного народу і закликала рф здійснити ракетний удар по будівлі Верховної Ради.

Крім того, жінка героїзувала окупантів та поширювала дезінформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Ініційована Службою безпеки комп’ютерно-технічна та лінгвістична експертизи підтвердили протиправний характер висловлювань зловмисниці.

На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Агентство Телевидения Новости