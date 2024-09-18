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Харківські нацгвардійці вивели з ладу вежу радіозв’язку окупантів
Розрахунком аеророзвідки Нацгвардії на Харківському напрямку була виявлена вежа зв’язку російських підрозділів.
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Координати цілі були передані екіпажам ударних дронів. Один із розрахунків Слобожанських гвардійців за допомогою двох ударних FPV-дронів завдав ударів по вежі зв’язку.
Атака дронами ворожого обладнання призвела до пошкоджень, які залишили окупантів без зв’язку.