Харківські нацгвардійці вивели з ладу вежу радіозв’язку окупантів

Розрахунком аеророзвідки Нацгвардії на Харківському напрямку була виявлена вежа зв’язку російських підрозділів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати цілі були передані екіпажам ударних дронів. Один із розрахунків Слобожанських гвардійців за допомогою двох ударних FPV-дронів завдав ударів по вежі зв’язку.

Атака дронами ворожого обладнання призвела до пошкоджень, які залишили окупантів без зв’язку.

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