Ремонт канав та містків: комунальники у Харкові приводять до ладу територію

Бригади КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на пр. Олександрівському, пр. Перемоги, вул. Бучми та інших.

Про це повідомляє міськрада.

Також вони промили зливостоки та поперечні підключення на вул. Георгія Тарасенка, вул. Старо-Григорівській та вул. Шевченка.

Сьогодні комунальники продовжують приводити до ладу канави, прибирають водну гладь, ремонтують пішохідні містки, прочищають колодязі тощо.

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