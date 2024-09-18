На Харківщині чоловік загинув під час гасіння пожежі після обстрілу

Сьогодні, 18 вересня, близько 8:30 внаслідок обстрілу села Великі Проходи сталося загоряння садибних ділянок. Виникла пожежа, яку намагався ліквідувати 51-річний місцевий мешканець.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Під час гасіння пожежі чоловік загинув. Після її ліквідації обгоріле тіло було виявлене іншими жителями на місці події.

Протягом останнього місяця на Дергачівщині спалахнули не менше сотні пожеж, які охопили десятки населених пунктів.

Агентство Телевидения Новости