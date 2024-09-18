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У харківському метро виявили двох чоловіків, які вважалися зниклими безвісти
У Харкові на станції метро «Тракторний завод» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 52-річного мешканця Харкова, який знаходився в розшуку як безвісти зниклий.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Напередодні на станції метро «Армійська» працівники поліції також виявили в метрополітені 41-річного мешканця Харківської області, який знаходився в розшуку, як безвісти зниклий.
Повідомлено ініціаторів розшуку.