У харківському метро виявили двох чоловіків, які вважалися зниклими безвісти

У Харкові на станції метро «Тракторний завод» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 52-річного мешканця Харкова, який знаходився в розшуку як безвісти зниклий.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Напередодні на станції метро «Армійська» працівники поліції також виявили в метрополітені 41-річного мешканця Харківської області, який знаходився в розшуку, як безвісти зниклий.

Повідомлено ініціаторів розшуку.

Агентство Телевидения Новости