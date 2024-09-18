У Харкові заочно судитимуть російського омонівця з поплічником, які катували колишнього учасника АТО

Під час окупації частини Харківської області російський омонівец та його спільник, житель Куп’янського району, катували колишнього учасника АТО та погрожували вбити його дружину.

Про це повідомили в Харківський обласній прокуратурі.

Один зі злочинців – поліцейський 2-ого оперативного відділення 2-ого оперативного взводу 2-ої оперативної роти ОМОН «зирянин» управління росгвардії республіки комі. Саме цей підрозділ брав участь у захопленні Купʼянського району.

Окупант познайомився з проросійськи налаштованим жителем Купʼянщини – другим обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні, – який добровільно був готовий надавати інформацію про проукраїнськи налаштоване населення у районі.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року обидва фігуранти разом з іншими окупантами увірвались до будинку у с. Гряниківка Купʼянського району, де мешкав колишній учасник АТО зі своєю дружиною.

Росгвардієць побив господаря прикладом автомата по голові та погрожував розстріляти його та дружину, якщо вони будуть чинити опір.

Поки він бив потерпілого, мешканець Купʼянщини грабував. Серед всього, «помічник» навіть обернув на свою користь золотий ланцюг, зірвавши його з шиї чоловіка.

Надалі фігуранти вдягнули потерпілому мішок на голову та відвезли до катівні, що була облаштована у підвалі готелю у с. Грушівка на Купʼянщині. Вже там вони били чоловіка дерев’яною палкою, гумовою поліцейською дубинкою та металевою трубою.

У катівні були нелюдські умови: потерпілого морили голодом, не давали питної води та позбавили можливості сходити у туалет.

Чоловіка піддавали постійним фізичним та психологічним знущанням. Перед проведенням «допитів» кожного разу окупанти роздягали його до спідньої білизни та звʼязували.

Зловмисники вимагали від чоловіка зізнатись у співпраці із ЗСУ та «здати» місця дислокації українських військових. Жодної відповіді від затриманого вони не отримали. На щастя, вони відпустили чоловіка.

Обом фігурантам за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Крім того, мешканця Купʼянщини додатково обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувачених судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Вони перебувають у розшуку.

Агентство Телевидения Новости