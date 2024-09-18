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Рятувальники, поранені під час авіаудару по Харкову, залишаються в лікарні

Рятувальники, поранені під час авіаудару по Харкову, залишаються в лікарні

Четверо рятувальників, які зазнали поранень під час обстрілу Харкова 17 вересня, перебувають в лікарні.

Про стан постраждалих надзвичайників розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один з рятувальників перебуває в лікарні у тяжкому стані, інші троє – у задовільному.

Нагадаємо, 17 вересня близько 15:15 окупанти завдали ударів по Харкову КАБами. Одна з авіабомб влучила в лісосмузі поблизу ТРЦ: зазнали поранень четверо рятувальників, які були задіяні на ліквідації пожежі поряд.

Загалом постраждали восьмеро людей. Двоє цивільних чоловіки 19 і 25 років були госпіталізовані у легкому та середньому стані. Ще двоє постраждалих звернулися по меддопомогу сьогодні.

Агентство Телевидения Новости

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