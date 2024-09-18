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Десятирічна дитина впала з третього поверху недобудови на Харківщині

Десятирічна дитина впала з третього поверху недобудови на Харківщині

17 вересня в місті Красноград Харківської області з третього поверху недобудованої будівлі впала 10-річна дитина, яка гуляла без нагляду дорослих. Дитину госпіталізували до харківської лікарні з тяжкими травмами.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місці працювала слідчо-оперативна група Красноградського райвідділу поліції.

Слідчим інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться перевірка.

Агентство Телевидения Новости

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