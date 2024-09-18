У Харківській області вирують шість лісових пожеж одночасно

Станом на 18 вересня на Харківщині триває ліквідація шести лісових пожеж, які виникли з 15 по 18 вересня. Остання розпочалася сьогодні о 8:38 у селі Хотімля Старосалтівської громади, де горить лісова підстилка на площі 500 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загальна площа цих лісових пожеж складає понад 460 га. Також палає 33,5 га сухого трав’яного настилу навколо лісів, що горять.

Найбільша за площею лісова пожежа зафіксована на території Васищівського лісництва поблизу селища Васищеве Безлюдівської громади. Вона виникла 15 вересня близько 7:00 відразу на чотирьох локаціях. Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та відомчої пожежної охорони лісового господарства 16 вересня о 19:15 вогонь вдалось локалізувати на загальній площі 207,7 га. Роботи з ліквідації тривають.

Загалом станом на зараз чотири з шести пожеж локалізовані. Над ліквідацією працюють близько 350 рятувальників та 74 одиниці техніки ДСНС, а також 23 одиниці техніки та понад 50 лісівників.

Агентство Телевидения Новости