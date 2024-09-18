На Харківщині через пожежі евакуюють людей з села Андріївка

У Харківській області зафіксовано 14 осередків пожеж станом на 14:00. Для гасіння задіяно 150 одиниць техніки та майже 600 рятувальників.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільш загрозлива ситуація по населеному пункту Андріївка Ізюмського району.

«Ухвалили рішення про евакуацію трьох вулиць цього села, які найближче до лісового масиву. Це – близько 250 місцевих жителів, яким допоможуть виїхати у безпечніші місця», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости