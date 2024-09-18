Окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині

Сьогодні, 18 вересня, близько 15:00, військові рф здійснили обстріл території одного з навчальних закладів у селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 7 вересня у Ківшарівці внаслідок обстрілу були пошкоджені будівля ліцею, школа, автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости