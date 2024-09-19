Трамп натякнув про свою ймовірну зустріч з Зеленським

Наступного тижня кандидат у президенти США від республіканців ймовірно проведе зустріч з українським лідером.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Reuters.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

Зазначається, що у відповідь на запитання журналістів, чи проведе він зустріч із Зеленським, Трамп відповів: «Напевно, так».

При цьому інших подробиць Трамп не повідомив.

Агентство Телевидения Новости