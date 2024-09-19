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Трамп натякнув про свою ймовірну зустріч з Зеленським
Наступного тижня кандидат у президенти США від республіканців ймовірно проведе зустріч з українським лідером.
Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Reuters.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.
Зазначається, що у відповідь на запитання журналістів, чи проведе він зустріч із Зеленським, Трамп відповів: «Напевно, так».
При цьому інших подробиць Трамп не повідомив.