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На Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі

На Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі

Пожежа виникла вдень 17 вересня у Високобірському лісництві Балаклійського лісгоспу Ізюмського району. Наразі триває її ліквідація.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Станом на 9:00 19 вересня вогнем охоплено площу 719 га. Інформація про постраждалих не надходила. На цей час загрози населеним пунктам немає.

До пожежогасіння залучені 24 одиниці техніки та 85 рятувальників, 3 піротехнічні розрахунки ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежний потяг, також 12 одиниць техніки та 28 працівників лісового господарства.

Гасіння пожежі ускладнюється щільною замінованістю лісу та поривчастим вітром, котрий сприяє швидкому розповсюдженню полум’я, зазначають у ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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