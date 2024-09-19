Поліція Харківської області документує наслідки обстрілів

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

18-19 вересня військові рф завдали удари по місту Харків. Три ракети С-400 влучили по Шевченківському району, ФАБ-250 з УМПК Д-30 по Індустріальному і Салтівському районах. В результаті обстрілів пошкоджено освітній заклад, дитячий садок, адмінбудівля, багатоповерхівки, горів ліс.

18 вересня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю приватного сільгосппідприємства села Глушківка. Загинула цивільна жінка. Дістав поранення цивільний чоловік.

По селищу Борова військові рф завдали удару ФАБ-1500. Пошкоджено адмінбудівлю поліції, приватні домоволодіння.

З РСЗВ ворог обстріляв селище Козача Лозова. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

По місту Куп’янськ військові рф протягом дня завдавали удари з РСЗВ «Ураган», артилерії. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

У селищі Куп’янськ-Вузловий через обстріл баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону пошкоджено житловий будинок.

У селі Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватних будинки, горіла суха трава.Росіяни завдали удар ФАБ-500 з модулем УМПК по селищу Ківшарівка. Пошкоджено навчальний заклад, горіла суха трава.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 18 вересня силами поліції з Чугуївського та Куп’янського районів евакуйовано 13 людей.

Агентство Телевидения Новости