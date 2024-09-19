Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 64

Поліція фіксує наслідки авіаобстрілу Куп’янська: постраждало шість людей

Поліція фіксує наслідки авіаобстрілу Куп’янська: постраждало шість людей

19 вересня близько 05:50 військові російської федерації здійснили авіаційний обстріл міста Куп’янськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Постраждали шестеро осіб. Дістали тілесні ушкодження 74-річна жінка, 65, 72 та 50-річні чоловіки. Останній від госпіталізації відмовився. У 70 та 85-річних жінок виявлена гостра реакція на стрес. Пошкоджено 13 будинків.

На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 