Поліція фіксує наслідки авіаобстрілу Куп’янська: постраждало шість людей

19 вересня близько 05:50 військові російської федерації здійснили авіаційний обстріл міста Куп’янськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Постраждали шестеро осіб. Дістали тілесні ушкодження 74-річна жінка, 65, 72 та 50-річні чоловіки. Останній від госпіталізації відмовився. У 70 та 85-річних жінок виявлена гостра реакція на стрес. Пошкоджено 13 будинків.

На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости