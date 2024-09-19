Жителю Харківщини, який передавав ворогу дані про українських захисників, загрожує довічне ув’язнення

На Харківщині безробітний житель села Геніївка Чугуївського району не пізніше лютого 2024 року став збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони на території району. Попередньо чоловік налагодив контакт з представниками держави-агресорки та отримав завдання щодо збору даних про українських захисників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Інформацію зрадник надсилав у месенджері у вигляді текстових повідомлень із зазначенням відповідних координат. Діяв він у тому числі й з корисливих мотивів – куратор пообіцяв виплатити йому грошову винагороду, однак «зарплатню» обвинувачений так і не отримав.

Зібрані чоловіком дані ворог використовував для планування прицільних ударів по території району.

Крім того, обвинувачений був активним учасником проросійських чатів. Чоловік залишав коментарі, в яких закликав до захоплення влади та «уничтожения нацистов». Протиправний характер висловлювань обвинуваченого підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Правоохоронці викрили чоловіка наприкінці липня цього року. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного чоловіка за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та умисних дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 109 КК України).

Чоловіка судитимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости