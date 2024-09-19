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Нацгвардійці залишили окупантів на Харківщині без продуктів та води
Розрахунком аеророзвідки Нацгвардії на Харківському напрямку за допомогою дрона Mavic 3 був виявлений склад ворога. Скоріше за все, противник зберігав у виявленій схованці продукти та питну воду.
Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Координати складі були передані розрахункам ударних дронів підрозділу. За допомогою лише одного ударного FPV-дрона нацгвардійці вдарили по складу противника.
Як показало подальше відеоспостереження, перекриття підземного складу повністю обвалилося.