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Нацгвардійці залишили окупантів на Харківщині без продуктів та води

Нацгвардійці залишили окупантів на Харківщині без продуктів та води

Розрахунком аеророзвідки Нацгвардії на Харківському напрямку за допомогою дрона Mavic 3 був виявлений склад ворога. Скоріше за все, противник зберігав у виявленій схованці продукти та питну воду.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати складі були передані розрахункам ударних дронів підрозділу. За допомогою лише одного ударного FPV-дрона нацгвардійці вдарили по складу противника.

Як показало подальше відеоспостереження, перекриття підземного складу повністю обвалилося.

Агентство Телевидения Новости

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