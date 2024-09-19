На Харківщині судитимуть ексголову сільради за оборудки із землею та шкоду у майже 1 млн грн

У 2015 році у Дергачівській громаді діючий на той період сільський голова без попереднього розгляду та погодження із земельною комісією сільської ради, без включення до сесії скликання та без подальшого розгляду підписав рішення про надання фізичній особі дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На момент підписання цього документа земельна ділянка була вкрита зеленими насадженнями та відповідно до проєкту формування території сільської ради віднесена до категорії «лісові площі».

Проте вже надалі на підставі рішення скликання сільської ради у січні 2016 року з комунальної власності на користь цієї фізособи безоплатно вибула земельна ділянка.

Через злочинні дії посадовця сільській раді була завдана матеріальна шкода у сумі майже 1 млн гривень.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости