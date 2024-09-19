На Харківщині браконьєру загрожує обмеження волі до трьох років: виловив сіткою 100 карасів
Навесні, 17 травня, до поліції Харківщини надійшло повідомлення про те, що чоловік займається незаконним виловом риби у період нересту. У порушника вилучили сітку та понад 100 сріблястих карасів.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Правоохоронці встановили, що сума збитку, завдана браконьєром навколишньому середовищу, складає понад 200 тисяч гривень.
Під час досудового розслідування дізнавачі поліції встановили, що 59-річний харків’янин сіткою ловив рибу на озері. Поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем вилучили більш ніж 100 рибин.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.
Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину.