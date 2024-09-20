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Підземна школа у Харкові витримала обстріл, який стався у четвер – Терехов

Підземна школа у Харкові витримала обстріл, який стався у четвер – Терехов

Перша підземна школа, збудована в Індустріальному районі, не зазнала суттєвих пошкоджень під час ворожої атаки 19 вересня.

Про це сьогодні, 20 вересня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.За його словами, керована авіабомба влучила неподалік навчальних закладів.

«Підземна школа витримала цей виклик. Однак були пошкоджені будівлі наземної школи та дитячого садка, що розташовані поблизу епіцентру вибуху. У них вибило вікна, є й інші руйнування. Що стосується нашої підземної школи, то там усе більш-менш добре. Це дуже вдалий досвід, і зараз ми будуємо ще три такі заклади, щоб діти могли навчатися очно», – зазначив мер.

Водночас Ігор Терехов повідомив, що заняття в підземній школі призупинили до понеділка.

Цей час необхідний для того, щоб комунальні служби прибрали скло та інше габаритне сміття на прилеглій до закладу території після обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

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