Внаслідок ранкового обстрілу села у Чугуївському районі сталася пожежа

Сьогодні вранці ворог здійснив обстріл території одного з сільськогосподарських підприємств Чугуївського району.

Про це повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілу, який стався близько 8:00, виникла пожежа будівлі складського приміщення. Уламкові поранення отримали двоє працівників господарства: чоловіки 40 та 34-х років. Постраждалим надана необхідна медична допомога.

До гасіння пожежі залучені підрозділи ДСНС України в Харківській області. Над фіксацією злочинів військових рф працюють правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости