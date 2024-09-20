Цієї ночі над Україною було збито 61 «шахед» та одну ракету

У ніч на 20 вересня 2024 року російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости