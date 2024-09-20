Внаслідок обстрілів Харківщини семеро людей постраждали: слідчі фіксують наслідки

Минулої доби військові рф завдавали удари по Куп’янському району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 20 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

19 вересня по місту Куп’янськ військові рф вдарили ФАБ-250 з модулем УМПК. Постраждали сім цивільних людей, пошкоджено шість багатоквартирних будинків та 14 приватних домоволодінь.

У селі Подоли внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК, артилерійського обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

У селі Кіндрашівка через ворожі удари горіла суха трава, автівки та господарчі споруди.У селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок та газова труба.

Село Новоосинове росіяни обстріляли з БПЛА «Ланцет», артилерії. Пошкоджено заклад освіти, приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

19 вересня силами поліції з Чугуївського та Куп’янського районів евакуйовано 31 людину.

Агентство Телевидения Новости