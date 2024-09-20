Пожежа внаслідок обстрілу у селі Шестаково на Харківщині: вбито 20 голів великої рогатої худоби

Близько 8:00 ранку російські війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

За попередньою інформацією постраждали 2 працівники цього підприємства, виникла пожежа, площею 500 м кв. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.

До ліквідації загоряння залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча.

Спільними зусиллями пожежу ліквідували.

Агентство Телевидения Новости