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Пожежа внаслідок обстрілу у селі Шестаково на Харківщині: вбито 20 голів великої рогатої худоби

Пожежа внаслідок обстрілу у селі Шестаково на Харківщині: вбито 20 голів великої рогатої худоби

Близько 8:00 ранку російські війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

За попередньою інформацією постраждали 2 працівники цього підприємства, виникла пожежа, площею 500 м кв. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.

До ліквідації загоряння залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний  розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча.

Спільними зусиллями пожежу ліквідували.

Агентство Телевидения Новости

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