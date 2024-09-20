На Харківщині зафіксовано 14 осередків пожеж, найбільш небезпечні – на Ізюмському напрямку

У Борівській громаді начальник Харківської обласної військової адміністрації провів оперативну нараду за участі керівництва ДСНС, Нацполіції області, а також очільників Ізюмської районної та Борівської селищної військових адміністрацій.

Про це повідомляє ХОВА.

«Ізюмський район, зокрема, Борівська громада постійно перебуває під ворожими обстрілами. Щодня ворог руйнує цивільну інфраструктуру, адмінбудівлі, житловий фонд. Постійно слідкуємо за оперативною військовою ситуацією, вона дійсно важка, але повністю контролюється Збройними силами України. Під час наради пропрацювали питання підготовки населених пунктів громади до опалювального сезону, гуманітарної допомоги, надання місцевим жителям соціальних послуг та можливі маршрути евакуаційних заходів. Маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій», – зазначив Олег Синєгубов.

Жителі селища Борова забезпечені всім необхідним, за потреби людям надають гуманітарну допомогу, продукти харчування тощо. Населений пункт готовий до проходження осінньо-зимового періоду: у Боровій функціонує централізоване опалення, є газопостачання, відновлено котельню, працює місцева лікарня, банківські установи, поштова служба. Наразі в селищі тривають роботи із закриття дахів, вікон та дверей у житлових будинках, пошкоджених ворожими обстрілами, розповів начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний.

В ході робочої поїздки начальник Харківської ОВА відвідав село Студенок Оскільської громади.

«В Ізюмському районі досі вирують лісові пожежі. Значно постраждало село Студенок – вогонь повністю знищив понад 100 житлових будинків. З керівництвом району та Оскільської громади пропрацювали план дій щодо оперативного відновлення населеного пункту. Місцевим жителями надаємо допомогу в оформленні документів для отримання компенсацій за знищене та пошкоджене житло за програмою «єВідновлення». Цей напрямок роботи перебуває на моєму особистому контролі», – зазначив Олег Синєгубов.

На сьогодні в області зафіксовано 14 осередків пожеж різного ступеня, їх площа сягає близько 720 гектарів. Найбільш небезпечні з них – на Ізюмському напрямку, зокрема, вогонь загрожує селу Андріївка. У разі необхідності до евакуації готові 5 вулиць.

Для ліквідації загоряння задіяні всі підрозділи ДСНС та резервні зведення, вони перебувають на місцях – це понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць спецтехніки, додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости