На Харківщині нацгвардійці вдарили по спостережному пункту росіян: відео

На Харківському напрямку розрахунком аеророзвідки Нацгвардії за допомогою дрона Mavic 3 був виявлений спостережний пункт чергування противника, на якому знаходився один військовослужбовець російської армії.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Одним з розрахунків ударних дронів Слобожанських гвардійців за допомогою лише одного FPV-дрону було нанесене ураження по спостережному пункту російських загарбників.

Як показало подальше відеоспостереження, ціль знищена разом з окупантом.

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