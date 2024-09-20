20.09.2024 16:18
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На Харківщині нацгвардійці вдарили по спостережному пункту росіян: відео
На Харківському напрямку розрахунком аеророзвідки Нацгвардії за допомогою дрона Mavic 3 був виявлений спостережний пункт чергування противника, на якому знаходився один військовослужбовець російської армії.
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Одним з розрахунків ударних дронів Слобожанських гвардійців за допомогою лише одного FPV-дрону було нанесене ураження по спостережному пункту російських загарбників.
Як показало подальше відеоспостереження, ціль знищена разом з окупантом.