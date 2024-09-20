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У Харкові КАБи влучили по території транспортного підприємства та в промислову зону

У Харкові КАБи влучили по території транспортного підприємства та в промислову зону

Сьогодні, 20 вересня, близько 16:45 російські військові обстріляли Харків. Влучання зафіксовані в двох районах. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Для обстрілу Харкова окупанти використовували літак Су-34, який з міста Бєлгород здійснив пуски двох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК.

КАБи влучили у двох районах міста: Слобідському та Основ’янському.

У Слобідському районі авіабомба влучила на територію промислової зони.

В Основ’янському районі авіаційна бомба влучила на території транспортного підприємства. Внаслідок цього авіаційного удару зазнали осколкових поранень троє цивільних. Постраждалі – в стані середньої тяжкості, зараз вони перебувають у лікарні.

За даним фактом слідчими Національної поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни.

Агентство Телевидения Новости

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